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Пелоси прибыла в парламент Тайваня

Спикер Палаты представителей США Пелоси прибыла в Законодательный юань Тайваня
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Ann Wang / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси утром в среду, 3 августа, прибыла в Законодательный юань Тайваня. Об этом сообщает телеканал TTV.

Поскольку спикер парламента Ю Сикун находится на карантине из-за заражения коронавирусом, Пелоси принимает его заместитель Цай Цичан.

Ожидается, что Пелоси также встретится с представителями различных политических партий Тайваня. К ее приезду у главного входа в здание парламента расстелили красную ковровую дорожку.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пелоси в рамках своего визита на Тайвань посетит крупнейшее на острове производство полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), а также встретится с его главой Марком Лью. По данным собеседника издания, они обсудят выполнение недавно принятого Конгрессом США законопроекта о мерах поддержки производителей полупроводников. Он позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие их производства в США.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США.

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Марина Совина
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