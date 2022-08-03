Пелоси встретится с главой крупнейшего производства полупроводников на Тайване

WP: Пелоси на Тайване встретится с главой крупнейшего производства полупроводников TSMC

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках своего визита на Тайвань посетит крупнейшее на острове производство полупроводников, а также встретится с его главой. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, 3 августа Пелоси и глава компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Марк Лью проведут встречу, где обсудят выполнение недавно принятого конгрессом США законопроекта о мерах поддержки производителей полупроводников. Он позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие их производства в США. В настоящее время TSMC строит фабрику по производству чипов в штате Аризона.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Предположительно, 3 августа она посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США.