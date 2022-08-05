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Известный телеведущий решил купить роскошный пентхаус в Нью-Йорке

Телеведущий Энди Коэн решил купить пентхаус в Нью-Йорке в районе Вест-Виллидж

Фото: Brown Harris Stevens

Известный американский телеведущий Энди Коэн решил купить роскошный пентхаус в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post.

Двухуровневый пентхаус находится в 17-этажном здании в районе Вест-Виллидж. Изначально владельцы просили за него 18,3 миллиона долларов, однако на данный момент неизвестно, сколько за жилье заплатил Коэн. По информации источника издания, телеведущий выбирал недвижимость из множества вариантов.

В распоряжении Коэна оказалось 278 квадратных метров с тремя спальнями, четырьмя ванными комнатами, гостиной и кухней с выходом на террасу, откуда открывается вид на Манхэттен. Особенностью жилья служат потолки высотой в четыре метра. Стены в комнатах выкрашены в светлые тона.

Ранее кинопродюсер и бывшая жена американского актера Майкла Дугласа Диандра Люкер избавилась от своего таунхауса в Нью-Йорке. Таунхаус находится в престижном жилом районе Верхний Ист-Сайд. Люкер выручила от продажи 17 миллионов долларов (на тот момент более 988 миллионов рублей).

Нина Ташевская
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