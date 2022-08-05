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Врач-диетолог рассказала о последствиях употребления холодной еды

Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что холодная еда может обострить заболевания

Фото: Juan Medina / Reuters

Врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила о последствиях употребления холодной еды. О возможных рисках она рассказала в интервью радио Sputnik.

Врач объяснила, что для здорового человека охлажденные блюда и напитки, также как и мороженое, являются безвредными, но при наличии заболеваний пищеварительного тракта лучше ограничить употребление чрезмерно холодной еды. В качестве примера она назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, при которой происходит заброс содержимого желудка в пищевод. «Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни», — пояснила Круглова.

Помимо этого, регулярное употребление подобной пищи при проблемах с пищеварением может привести ко вздутию живота и нарушению стула. Также специалист рассказала о так называемой «холодовой головной боли», которую вызывают охлажденные блюда и напитки. «Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей, предрасположенных к головным болям, важно ориентироваться на собственные ощущения», — добавила врач.

И, что вполне очевидно, холодная еда может стать дополнительным катализатором для развития уже имеющегося простудного заболевания, так что при обнаружении соответствующих симптомов, следует воздержаться от ее употребления.

Ранее врач-эндокринолог Татьяна Филиппова перечислила продукты, от которых стоит отказаться для сохранения молодости. Особенно опасными она посчитала фастфуд и колбасу, который значительно снижают эластичность кожи.

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Варвара Кузьмина
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