Врач-диетолог рассказала о последствиях употребления холодной еды

Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что холодная еда может обострить заболевания

Врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила о последствиях употребления холодной еды. О возможных рисках она рассказала в интервью радио Sputnik.

Врач объяснила, что для здорового человека охлажденные блюда и напитки, также как и мороженое, являются безвредными, но при наличии заболеваний пищеварительного тракта лучше ограничить употребление чрезмерно холодной еды. В качестве примера она назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, при которой происходит заброс содержимого желудка в пищевод. «Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни», — пояснила Круглова.

Помимо этого, регулярное употребление подобной пищи при проблемах с пищеварением может привести ко вздутию живота и нарушению стула. Также специалист рассказала о так называемой «холодовой головной боли», которую вызывают охлажденные блюда и напитки. «Но это достаточно индивидуальная реакция на употребление холодного, это больше характерно для людей, предрасположенных к головным болям, важно ориентироваться на собственные ощущения», — добавила врач.

И, что вполне очевидно, холодная еда может стать дополнительным катализатором для развития уже имеющегося простудного заболевания, так что при обнаружении соответствующих симптомов, следует воздержаться от ее употребления.

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