Врач призвала для сохранения молодости отказаться от ряда продуктов

Врач-эндокринолог Филиппова заявила, что фастфуд и колбаса делают кожу менее эластичной

Фастфуд и колбаса делают кожу менее эластичной, уверена врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. В интервью для «Пятого канала» она призвала отказаться от ряда продуктов ради сохранения молодости.

Врач отметила, что неправильное питание может ускорить процесс старения, поскольку именно через еду организм получает основную долю полезных витаминов и микроэлементов. Обилие в рационе вредных продуктов может в частности негативно сказываться на состоянии кожи, например, снижать ее тургор, подчеркнула Филиппова. Врач посоветовала исключить некоторые товары из своей продуктовой корзины и кардинально пересмотреть привычное меню.

В первую очередь стоит отказаться от продуктов из переработанного мяса, к которым относятся колбасы, сосиски, ветчина и сардельки, заявила эндокринолог. Кроме того, нужно есть меньше простых углеводов (сахар, выпечка, сладости), а также маргарина и консервированных продуктов. Под запретом оказался и фастфуд, из-за содержания в его составе крахмала, сахаров, красителей и прочих вредных добавок, сладкие газировки и алкоголь.

Все это оказывает негативное воздействие, потому как сами по себе эти продукты не несут полезных веществ. Тем не менее на их усвоение может тратиться достаточно много ресурсов организма

Татьяна Филиппова врач-эндокринолог, диетолог

К борьбе со старением Филиппова порекомендовала подходить системно. Помимо исключения перечисленных продуктов из рациона врач посоветовала наладить образ жизни по всем фронтам: заниматься спортом, нормализовать сон, бороться со стрессом и защищать кожу от воздействия солнечных лучей.

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