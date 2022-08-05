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В России выявили 18 555 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 18 555 случаев COVID-19, выздоровели 9817, умерли 47 человек

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 18 555 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 672 422. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 17 126 случаев заражения.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (6149), Петербурге (2078) и Подмосковье (1683). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1 случай), на Чукотке (4 случая).

По данным оперштаба, за последние сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписались 9817 человек. Это на 0,7 процента больше по сравнению с предыдущим днем. За тот же период в стране госпитализировали 1906 человек.

В России за сутки зафиксировали 47 летальных исходов. За все время пандемии в российских регионах скончались 382 651 человек.

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Анна Щербакова
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