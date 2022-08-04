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В России выявили более 17 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 17 126 случаев COVID-19, выздоровели 9752, умерли 44 человека

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 17 126 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 653 867. Об этом в четверг, 4 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 14 638 случаев заражения.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Москве (5973), Петербурге (1814) и Подмосковье (1742). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (2 случая), Магаданской области (5 случаев).

По данным оперштаба, за прошлые сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписались 9752 человека. За тот же период в стране госпитализировали 1916 человек.

В России за сутки зафиксировали 44 летальных исхода.

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Анна Щербакова
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