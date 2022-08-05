Еноты оккупировали туалет в отеле Анапы и попали на видео

Полосатые еноты забрались в ванную комнату отеля Анапы и попали на видео

Полосатые еноты забрались в туалет одного из отелей Анапы. Животные попали на видео, его опубликовал Telegram-канал «Типичная Анапа».

На размещенных в сети кадрах видно, как три енота оккупировали ванную комнату гостиницы. Один из них лежит в унитазе, второй спрятался за раковиной, а третий играет с туалетным ершиком.

Позже Telegram-канал сообщил, что в последнее время жители и гости Анапы все чаще встречают енотов в неожиданных местах — на пляжах и в квартирах высотных домов.

Ранее в августе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал Анапу, Геленджик и Туапсе курортами Краснодарского края с самым теплым морем. Вода там прогрелась как минимум до 25 градусов.