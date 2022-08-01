Названы российские курорты с самым теплым морем

Синоптик Вильфанд: температура воды в Анапе и Туапсе названа самой комфортной для купания

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал курорты Краснодарского края с самым теплым морем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, среди российских прибрежных локаций наиболее комфортная для купания температура воды наблюдается в Анапе, Геленджике и Туапсе, где в ближайшие дни море прогреется как минимум до 25 градусов.

При этом Вильфанд отметил, что на других черноморских курортах вода также комфортна. Так, в Сочи море прогрелось до 24 градусов тепла, в Евпатории и Ялте — до 23 градусов.

Ранее в июле представители туротрасли сообщили соотечественникам о резком повышении стоимости летнего отдыха на Черном море из-за повышенной загрузки отелей побережья. Так, больше всего цены выросли в гостиницах Сочи (на 15 процентов), в меньше степени повышение коснулось отелей Анапы и Геленджика (5-10 процентов).