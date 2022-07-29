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Стало известно о резком подорожании летнего отдыха на Черном море

Туроператор «Интурист»: цены в отелях Сочи выросли на 15 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Отечественные туроператоры предупредили россиян о резком росте стоимости летнего отдыха на Черноморском побережье на фоне повышенной загрузки объектов размещения. Об этом сообщает ТАСС.

Так, стало известно, что подорожание коснулось отелей Краснодарского края, в то время как в Крыму цены снизились в среднем на 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе компании «Интурист» уточнили, что больше всего (на 15 процентов) выросла стоимость проживания в гостиницах Сочи, в меньше степени (5-10 процентов) рост цен затронул отели Анапы и Геленджика.

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По словам гендиректор туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, стоимость отдыха в Анапе и Геленджике увеличилась на 10-12 процентов, в Сочи — на 17 процентов. При этом заполняемость отелей Кубани по состоянию на начало августа превышает на 80 процентов показатели 2021 года, в то время как в Крыму загрузка отелей отстает от прошлогодних показателей на 40-50 процентов.

Ранее в июле эксперты туротрасли предупредили россиян, что цена семидневного проживания в ряде эконом-отелей Сочи в августе достигла 140 тысяч рублей. Так, в компании «Интурист» заявили, что по уровню цен гостиницы курорта уже обошли турецкие объекты размещения. 

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Валентина Процкова
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