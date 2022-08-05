В честь Дэвида Боуи назвали новый род пауков по случаю 75-летия умершего рок-певца

Немецкий ученый и арахнолог Петер Ягер назвал новый род из семейства странствующих пауков в честь умершего рок-музыканта Дэвида Боуи по случаю его 75-летия. Об этом сообщает Phys.org.

По информации организации, 54 новых вида насекомых, которые были найдены в Азии, теперь называются Bowie. По словам арахнолога, такое решение он принял, чтобы привлечь большее внимание к необходимости защищать пауков.

«По случаю 75-летия Боуи я хотел почтить память этого несравненного артиста, который ушел от нас слишком рано, но для меня важнее всего здесь идея сохранения: мы защищаем только то, что знаем, а привлекательное имя — это гораздо большее. Вероятнее всего, его будут запоминать чаще», — рассказал Ягер.

Ранее исследователь называл открытые им виды насекомых в честь активистки Греты Тунберг, певицы Нины Хаген, предпринимателя Бояна Слата и других знаменитостей.

В 2008 году Петер Ягер также присвоил редкому виду пауков имя Дэвида Боуи.

В апреле этого года стало известно, что в честь Тейлор Свифт назвали новый вид многоножки.