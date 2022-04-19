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В честь Тейлор Свифт назвали новый вид многоножки

В честь певицы Тейлор Свифт назвали новый вид многоножки

Фото: imageSPACE via www.imago-images / Globallookpress.com

В честь 32-летней американской исполнительницы Тейлор Свифт назвали новый вид многоножки, ранее обнаруженный в горной системе Аппалачи в США. Об этом сообщает Billboard.

Руководитель научной группы, которая совершила открытие 16 видов неизвестных ранее членистоногих, оказался поклонником певицы. По его инициативе одна из многоножек получила название Nannaria swiftae.

Дерек Хеннен, куратор группы ученых, занимавшихся поиском членистоногих, рассказал, что творчество Свифт помогло ему пережить взлеты и падения во время учебы в аспирантуре, а потому назвать один из видов многоножки именем любимой исполнительницы, по его мнению, форма благодарности.

О том, как на эту новость отреагировала сама певица, пока неизвестно.

Ранее особняк в Пенсильвании, в котором выросла Тейлор Свифт, продали со скидкой.

В январе этого года на квартиру певицы в Нью-Йорке напал неизвестный. Мужчину, вырвавшего домофон из двери дома исполнительницы, арестовали.

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Анастасия Астахова
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