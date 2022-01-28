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Неизвестный напал на дом Тейлор Свифт

TMZ: мужчина в Нью-Йорке вырвал домофон из двери дома, где живет певица Тейлор Свифт

Фото: Tony King / Globallookpress.com

Неизвестный мужчина напал в Нью-Йорке на здание, в котором владеет квартирой американская исполнительница Тейлор Свифт. Нарушителя арестовали, сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным полиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проехал по улице, где находится дом певицы, потом сдал назад и врезался в пожарный гидрант. Затем он вышел из машины, подошел к входной двери и попытался вырвать из нее домофон. Во время инцидента, мужчина неразборчиво бормотал что-то об артистке.

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На место происшествия вызвали полицейских, они задержали мужчину. Его отвезли в больницу, где, по предположениям, проведут психиатрическую экспертизу. Нарушителю грозит обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом виде и хулиганстве. На данный момент неизвестно, была ли певица дома.

В марте 2021 года американская супермодель Кендалл Дженнер уехала из своего дома в калифорнийском городе Беверли-Хиллз после истории с мужчиной, который пробрался на ее участок и искупался в бассейне. Модель оказалась напугана произошедшим, из-за чего приняла дополнительные меры безопасности, усилив вооруженную охрану.

Татьяна Волкова
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