Кендалл Дженнер уехала из дома после истории с искупавшимся в бассейне мужчиной

Американская супермодель Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) уехала из своего дома в калифорнийском городе Беверли-Хиллз после истории с мужчиной, который пробрался на ее участок и искупался в бассейне. Модель оказалась напугана произошедшим, из-за чего приняла дополнительные меры безопасности, усилив вооруженную охрану. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на близкие к Дженнер источники.

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Переезд связан с инцидентом, который произошел в конце марта 2021 года. Незнакомый мужчина оказался ночью на участке звезды и начал стучать в окна, выкрикивая имя Дженнер. Позже злоумышленник разделся и залез в бассейн. Вскоре его задержала охрана и передала полиции. По предварительным данным, модель находится в безопасном месте и не планирует возвращаться обратно.

Недавно Дженнер также пожаловалась в суде на преследования со стороны мужчины по имени Малик Боукер (Malik Bowker). Модель узнала от детектива, что злоумышленник планировал нелегально приобрести огнестрельное оружие, а после выстрелить в нее и в себя. На данный момент Боукер проходит лечение в психиатрическом отделении больницы. Дженнер опасается, что после выписки мужчина сможет попытаться причинить ей вред. Согласно приказу судьи, Боукер будет обязан держаться от модели на расстоянии почти в 100 метров.

Ранее в марте бездомный пробрался в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Мужчину заметили соседи актера, которые сообщили о проникновении на территорию в полицию. За это время бездомный успел напиться алкоголя в доме Деппа и принять душ. Злоумышленника пообещали привлечь к ответственности за вандализм.

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