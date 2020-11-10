В скандальное поместье Майкла Джексона пробрался рэпер и незаконно снял клип

В скандальное поместье Майкла Джексона Neverland, где, как считается, певец растлевал малолетних мальчиков, незаконно пробрался рэпер Daeshard и снял на территории ранчо клип. Об этом пишет TMZ.

Neverland, названное так в честь родины любимого героя Джексона Питера Пэна, находится неподалеку от Санта-Барбары (штат Калифорния, США) и на данный момент принадлежит компании Colony Capital. Ранчо охраняется, однако это не помешало рэперу попасть на территорию вместе с еще двумя людьми — операторами, снимающими на камеры GoPro и iPhone.

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Сам исполнитель утверждает, что получил разрешение на съемку, но не уточнил, у кого именно. Фанаты Майкла Джексона возмутились таким заявлением и ответили рэперу, что на снимать на территории ранчо не представляется возможным.

Издание обратилось в Colony Capital, в которой сообщили, что съемки не были согласованы. Представитель компании рассказал, что охрана ранчо заметила трех человек и попросила их покинуть территорию. Также служба безопасности потребовала стереть отснятое, что было выполнено при ней. Это и послужило причиной того, что на нарушителей не пожаловались в полицию.

Однако, как утверждают источники TMZ, Daeshard скрыл часть отснятого, что видно и в его клипе на песню Hood. В ролике заметно, что при съемках использовали как минимум четыре разные локации по всему поместью, в том числе и под окнами главного здания. Сам музыкант публиковал фотографии из Neverland, то есть не пытается скрыть факт вторжения.

Особняк Джексона с шестью спальнями планируют снести в ближайшее время, если на него не найдется покупатель. Недвижимость площадью 2700 акров построили в 1982 году. На территории есть огромные сады, зоопарк, озеро площадью четыре акра, три гостевых дома, а также открывается прекрасный вид на горы.

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