Стало известно о печали Майкла Джексона во время первого приезда в Россию

В 1993-м году Майкл Джексон впервые приехал в Россию ради выступления, однако концерт оказался под угрозой срыва из-за печали певца. Об этом рассказывается в опубликованном на YouTube документальном фильме «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что выступление собирались отменить незадолго до начала из-за проливного дождя и мошенничества с билетами. Из-за этих обстоятельств Джексон находился в плохом настроении и был готов покинуть страну, однако организатор концерта принес ему рисунок маленького мальчика на подпись, после чего артист согласился выступить. Он потребовал, чтобы помощники протирали мокрую от дождя сцену полотенцами.

Первый российский концерт Майкла Джексона состоялся на стадионе «Лужники» 15 сентября 1993 года.

Третья часть фильма «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 3 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1993 году, свободе и шальных деньгах в индустрии и о том, как создавались самые безумные музыкальные клипы начала 1990-х. Первую часть, вышедшую 20 июля, можно посмотреть здесь, а вторую — здесь.