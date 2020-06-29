Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
США возмутились из-за российских наемников на нефтяном месторождении в Ливии
Раскрыты заработки Надежды Бабкиной
Белорусские силовики заинтересовались еще одним соперником Лукашенко
Избитый оператор Собчак рассказал о сексуальном насилии в монастыре на Урале
Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил
Жителям Ливии захотели раздавать деньги с российского счета
Раскрыты подробности дела наркоторговцев из «Алисы в стране чудес»
Названы новые сроки всероссийской переписи населения
Ким Кардашьян стала долларовой миллиардершей
Раскрыта правда о появлении коронавируса
Новости партнеров

Скандальный особняк Майкла Джексона захотели снести

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Phil Klein / Reuters

Особняк американского певца Майкла Джексона, который находится в скандальном поместье артиста Неверленд (Neverland), захотели снести. На такие меры пойдут, если дом не будет продан в ближайшее время, пишет Mirror.

Поместье короля поп-музыки находится в Лос-Оливосе (штат Калифорния, США). Джексон жил здесь 15 лет, пока не умер в 2009 году. Изначально имение называлось Sycamore Valley Ranch, но было переименовано певцом в честь родины его любимого героя Питера Пэна.

Недвижимость площадью 2700 акров построили в 1982 году. В Неверленде шесть спален, бассейн, огромные сады и зоопарк. На территории расположено озеро площадью четыре акра, три гостевых дома, а также есть прекрасный вид на горы. Джексон купил поместье в 1988 году за сумму в диапазоне от 19,5 миллиона долларов до 30 миллионов долларов.

В 2003 году певца обвинили в педофилии — якобы он растлевал малолетних мальчиков. Впоследствии вышел знаменитый фильм «Покидая Неверленд», где бывшие воспитанники артиста рассказали о его домогательствах. В результате поместье приобрело дурную славу.

Его планировали продать уже после смерти Джексона в 2019 году за 31 миллион долларов, однако сделка сорвалась в последний момент. Теперь, если недвижимостью никто не заинтересуется в ближайшее время, то ее придется снести, говорят риелторы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Inside Michael Jackson's Neverland as multi-million dollar mansion faces demolition
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии
Скульптуры из скандального поместья Майкла Джексона выставили на продажу
Другие материалы рубрики
Дом00:0121 июня
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff Team

Осторожно: закрашено

В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
14:00Сегодня

В Новой Зеландии выставили на продажу целый город

13:21Сегодня

«Росатом» купил в центре Москвы офис за четыре миллиарда рублей

12:53Сегодня

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Дом00:0317 июня

«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»

Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
10:54Сегодня

В Москве начался ипотечный бум

09:59Сегодня

Украинское жилье с 2000-х подешевело втрое

07:15Сегодня

В России подорожало жилье на популярных курортах

Дом00:04 7 июня

«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
02:08Сегодня

Названы российские регионы с самым доступным жильем для семей

23:3728 июня

В Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты

09:4828 июня

России предрекли рекордно низкие ставки по ипотеке

Россия
Россиянам предложили заходить в затопленную после дождя больницу через окно
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
В России заявили о десятках тысяч спасенных жизней во время эпидемии COVID-19
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
Названы самые часто забываемые покупки москвичей
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
В голосовании о поправках в Конституцию поучаствовали более 40 миллионов россиян
Все материалы
Мир
Иран раскрыл причины уничтожения украинского Boeing 737
Двух подростков расстреляли в ответ на вопрос о росте
Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Все материалы
Бывший СССР
Названа угроза от биолабораторий США на Украине и в Грузии
В Эстонии проведут референдум об однополых браках
Ветер западный
Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов?
Лукашенко пообещал выстоять на переговорах с Россией
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Все материалы
Экономика
Греф назвал уровень падения российской экономики
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Один из крупнейших производителей природного газа обанкротился
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Все пойдет по плану
Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Все материалы
Силовые структуры
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Воля воровская
В 90-х подмосковные бандиты работали на воров в законе. Они убивали и отмывали миллионы для боссов
Владелец российской турбазы открыл огонь по полицейским из охотничьего карабина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Оперативники ФСБ нашли винтовку у сторожа российского детского лагеря
Юрий Пичугин«Ты что, бессмертный?»
Один из главных воров России оставлял после себя много трупов. Методы 90-х привели его за решетку
Очевидцы сняли на видео момент избиения и похищения человека в российском городе
Все материалы
Наука и техника
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
«Крупнейший прорыв в истории»
 
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Порье выиграл главный бой турнира UFC Vegas 4
Красная семерка
Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», победы МЮ и «Челси» — главные события тура АПЛ
Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвали сомнения у фанатов
Красные в коридоре
Почести для «Ливерпуля», тяжелый выезд МЮ и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Тактаров порассуждал об отсутствии возможности выпить
Джина Карано«Все мои мужики были слабее меня»
Над американкой издевались в детстве, а она стала легендой ММА и кинозвездой
Наездница оправдала допинг съеденным лошадью сеном с мужской мочой
Все материалы
Культура
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии
О'кей, бумер
Смерть, Кеннеди и вечность: как понимать новый альбом Боба Дилана
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Наколи мне купола
Мертвый отец, дурь в голове и миллион плохих татуировок в главной комедии месяца
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети высмеяли рассказы о нарушениях на голосовании по Конституции
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Греф ответил на нападки Михалкова
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Поклонники порнозвезды потребовали удалить все порно с ее участием
На Собчак напали в захваченном монастыре на Урале
Что известно о потасовке во время съемок расследования об опальном священнике
Okko Театр расскажет о городах будущего и покажет квартирник Гребенщикова
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
Оценена вероятность заражения коронавирусом во время купания и на пляже
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Богатые россияне отправились отдыхать на Черное море и взвинтили цены на отели
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
Опубликован список ограничений по въезду в зарубежные страны
Запасной выход
Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Раскрыта опасность кроватей в номерах отелей
Все материалы
Из жизни
Мужчина случайно купил сразу 27 автомобилей Tesla и запаниковал
Крокодил растерзал купавшегося школьника
Питон проглотил двух козлят и попался
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Все материалы
Новый Hyundai Tucson получит планшет в стиле Tesla
Как придумали главную дизайнерскую «фишку» Rolls-Royce Phantom
Выясняем, как в интерьере появилась так называемая «Галерея»
Toyota Land Cruiser приспособили для езды в экстремальных условиях
Что рисует дизайнер Lamborghini в свободное время
Самолеты, классические спорткары и гоночные машины кисти Матеуша Вовка
General Motors будет поставлять внедорожники для армии США
VIP-автобус: роскошнее, чем Maybach, похож на Cadillac
Офис на колесах, сделанный в России, стоит 18 миллионов рублей! За что такие деньги?
Введение запрета на ввоз праворульного транспорта в Россию отложили на год
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы