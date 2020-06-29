Скандальный особняк Майкла Джексона захотели снести

Особняк американского певца Майкла Джексона, который находится в скандальном поместье артиста Неверленд (Neverland), захотели снести. На такие меры пойдут, если дом не будет продан в ближайшее время, пишет Mirror.

Поместье короля поп-музыки находится в Лос-Оливосе (штат Калифорния, США). Джексон жил здесь 15 лет, пока не умер в 2009 году. Изначально имение называлось Sycamore Valley Ranch, но было переименовано певцом в честь родины его любимого героя Питера Пэна.

Материалы по теме Планы на будущее Поющий мост, ЛГБТ-дворец и цифровая деревня — во что превратятся главные недострои планеты

Недвижимость площадью 2700 акров построили в 1982 году. В Неверленде шесть спален, бассейн, огромные сады и зоопарк. На территории расположено озеро площадью четыре акра, три гостевых дома, а также есть прекрасный вид на горы. Джексон купил поместье в 1988 году за сумму в диапазоне от 19,5 миллиона долларов до 30 миллионов долларов.

В 2003 году певца обвинили в педофилии — якобы он растлевал малолетних мальчиков. Впоследствии вышел знаменитый фильм «Покидая Неверленд», где бывшие воспитанники артиста рассказали о его домогательствах. В результате поместье приобрело дурную славу.

Его планировали продать уже после смерти Джексона в 2019 году за 31 миллион долларов, однако сделка сорвалась в последний момент. Теперь, если недвижимостью никто не заинтересуется в ближайшее время, то ее придется снести, говорят риелторы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru