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Дом детства знаменитой певицы в США продали со скидкой

В Пенсильвании за миллион долларов продали дом американской певицы Тейлор Свифт

Фото: Tony King / imago-images.de / Globallookpress.com

В американском штате Пенсильвания на северо-востоке США продали особняк знаменитой певицы Тейлор Свифт. Покупатель на объект нашелся после того, как на него сделали скидку, сообщает The New York Post.

Владение находится в городе Рединг. Свифт жила в особняке в детстве вместе с родителями, которые арендовали его. В феврале 2022 года его выставили на продажу за 1,1 миллиона долларов, однако позже снизили цену до миллиона (81,2 миллиона рублей). Сделка с новым владельцем находится в процессе оформления.

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Особняк площадью 325 квадратных метров находится на участке в 30 гектаров. Здание построено в георгианском колониальном стиле, в интерьере использовали яркие цвета, включая красный и бирюзовый. Внутри есть пять спален и столько же ванных комнат, а также кухня с мраморной столешницей, винный погреб, терраса и игровая комната.

В июле 2021 года в американском штате Нью-Йорк на аукцион выставили бывший особняк основателя сети магазинов Woolworth — в здании проходили съемки клипа на песню Свифт Blank Space. В качестве начальной стоимости объекта обозначили 7 миллионов долларов (на тот момент более 523 миллионов рублей).

Нина Ташевская
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