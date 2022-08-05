Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Арестант вырвал унитаз, выбрался через дыру в стене и сбежал

DW: в Бельгии арестант вырвал унитаз из стены и сбежал через получившееся отверстие

Фото: Yves Herman / Reuters

Полиция Брюсселя, Бельгия, разыскивает задержанного, который сбежал из тюрьмы, вырвав из стены унитаз и покинув камеру через получившееся отверстие. Об этом сообщает DW.

Полиция арестовала 25-летнего мужчину за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Его содержали в одном из полицейских участков в окрестностях Брюсселя.

Материалы по теме:
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется» Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
1 июня 2020
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

Через несколько часов после задержания арестант выломал вмонтированный в стену камеры унитаз и выскользнул через получившуюся дыру. «Он покинул помещение через отверстие, не превышающее по размерам лист бумаги A4», — подчеркнули в полиции.

Беглец попал в подземный коридор, откуда через окно вылез на улицу. По данным сотрудников правоохранительных органов, в момент побега камеры видеонаблюдения не работали.

Мужчине ранее предъявляли обвинения в правонарушениях и преступлениях, связанных с наркотиками. Его разыскивали в прокуратуре Западной Фландрии. В отношении него возбуждено дело за невыполнение требований полиции.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Чантхабури арестанты при помощи канцелярской скрепки открыли замок на двери камеры и сбежали. 35-летнему подозреваемому в краже двух мотоциклов, мобильного телефона и браслета с бриллиантами потребовалось меньше минуты, чтобы смастерить отмычку и справиться с замком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Подтвердилась версия подрыва опоры ЛЭП в Курской области
Кремль пригрозил последствиями при подобных визиту Пелоси на Тайвань провокациях
Комбат ДНР сообщил о снижении интенсивности работы артиллерии ВСУ в Донбассе
Звезда «Очень странных дел» выпустит собственный музыкальный альбом
Кремль отказался обсуждать обмены заключенными в «мегафонной дипломатии»
В Москве установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19
В ЛНР заявили о зачистке более половины территории Марьинки
Арестант вырвал унитаз, выбрался через дыру в стене и сбежал
Белый дом вызвал посла Китая из-за Тайваня
Кремль назвал Францию недружественным государством
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.