Арестант вырвал унитаз, выбрался через дыру в стене и сбежал

DW: в Бельгии арестант вырвал унитаз из стены и сбежал через получившееся отверстие

Полиция Брюсселя, Бельгия, разыскивает задержанного, который сбежал из тюрьмы, вырвав из стены унитаз и покинув камеру через получившееся отверстие. Об этом сообщает DW.

Полиция арестовала 25-летнего мужчину за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Его содержали в одном из полицейских участков в окрестностях Брюсселя.

Через несколько часов после задержания арестант выломал вмонтированный в стену камеры унитаз и выскользнул через получившуюся дыру. «Он покинул помещение через отверстие, не превышающее по размерам лист бумаги A4», — подчеркнули в полиции.

Беглец попал в подземный коридор, откуда через окно вылез на улицу. По данным сотрудников правоохранительных органов, в момент побега камеры видеонаблюдения не работали.

Мужчине ранее предъявляли обвинения в правонарушениях и преступлениях, связанных с наркотиками. Его разыскивали в прокуратуре Западной Фландрии. В отношении него возбуждено дело за невыполнение требований полиции.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Чантхабури арестанты при помощи канцелярской скрепки открыли замок на двери камеры и сбежали. 35-летнему подозреваемому в краже двух мотоциклов, мобильного телефона и браслета с бриллиантами потребовалось меньше минуты, чтобы смастерить отмычку и справиться с замком.

