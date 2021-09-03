Арестанты вскрыли замок скрепкой и сбежали из камеры

В Таиланде арестанты вскрыли замок отмычкой из скрепки и сбежали из камеры

В таиландской провинции Чантхабури арестанты при помощи канцелярской скрепки открыли замок на двери камеры и сбежали. Об этом сообщает Newsflare.

Побег произошел около четырех часов утра. 35-летнему Нарину Ронначиту, подозреваемому в краже двух мотоциклов, мобильного телефона и браслета с бриллиантами, потребовалось меньше минуты, чтобы смастерить отмычку и справиться с замком.

Отперев дверь, Нарин разбудил своего подельника Вичит Хинкао и вместе с ним вышел из камеры. Вместе им удалось скрыться из отделения полиции, в котором их содержали. Позднее Хинкао был пойман, Ронначит сумел уйти и предположительно спрятался в соседней провинции.

Ранее сообщалось, что в Индонезии заключенный, ожидавший казни в камере смертников, прорыл тоннель и сбежал по нему из тюрьмы. Сотрудники полиции обнаружили подземный ход, соединяющий камеру преступника с канализационной трубой.