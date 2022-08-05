Deutsche Post прекратит доставку почты в России

Глава Deutsche Post сообщил о прекращении доставки почтовых отправлений и грузов в России

Крупная немецкая почтовая компания Deutsche Post — одно из подразделений Deutsche Post DHL — прекращает работу в России. Об этом сообщает генеральный директор организации Франк Аппель, передает ТАСС.

Deutsche Post, как отмечается, сворачивает деятельность на фоне проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Теперь немецкая компания не будет обеспечивать доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов по стране. Глава Deutsche Post сообщил, что решение было принято на прошлой неделе. С учетом нововведения специалистам придется скорректировать финансовые показатели в третьем квартале, сказал финансовый директор Deutsche Post Мелани Крайс.

Аппель отметил, что сейчас Deutsche Post разрабатывает план оказания социальной помощи сотрудникам, которые пострадают от ухода компании из России. Уточняется, что от общего объема продаж в России до начала СВО почтовая компания получала 1 процент.

29 июля о прекращении деятельности в стране также заявила DHL Express — с 1 сентября компания перестанет доставлять грузы и документы. После этого использовать DHL можно будет только для отправлений за пределы России.