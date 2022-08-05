Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Deutsche Post прекратит доставку почты в России

Глава Deutsche Post сообщил о прекращении доставки почтовых отправлений и грузов в России

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Крупная немецкая почтовая компания Deutsche Post — одно из подразделений Deutsche Post DHL — прекращает работу в России. Об этом сообщает генеральный директор организации Франк Аппель, передает ТАСС.

Deutsche Post, как отмечается, сворачивает деятельность на фоне проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Теперь немецкая компания не будет обеспечивать доставку почтовых отправлений и транспортировку грузов по стране. Глава Deutsche Post сообщил, что решение было принято на прошлой неделе. С учетом нововведения специалистам придется скорректировать финансовые показатели в третьем квартале, сказал финансовый директор Deutsche Post Мелани Крайс.

Аппель отметил, что сейчас Deutsche Post разрабатывает план оказания социальной помощи сотрудникам, которые пострадают от ухода компании из России. Уточняется, что от общего объема продаж в России до начала СВО почтовая компания получала 1 процент.

29 июля о прекращении деятельности в стране также заявила DHL Express — с 1 сентября компания перестанет доставлять грузы и документы. После этого использовать DHL можно будет только для отправлений за пределы России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Появились подробности транспортировки главы Херсонской области в Москву
Жители российского поселка возмутились пленкой вместо стекол в детском саду
Сергей Шнуров опроверг приезд в Донбасс
Британский телеканал разоблачил мифы о Зеленском
Новые ограничения для иностранных инвесторов назвали ответом России на санкции
В России испытали винтовку калибра НАТО
Ида Галич высказалась об отношении к фотошопу на кадрах в бикини
Плющенко высказался о смене гражданства в фигурном катании
Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США
Федор Конюхов вылетел к Северному полюсу за новым рекордом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.