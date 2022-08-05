Россиянин зарезал жену рядом со спящим младенцем и покончил с собой

В Екатеринбурге мужчина зарезал супругу рядом со спящим ребенком и покончил с собой

В Екатеринбурге россиянин зарезал супругу и покончил с собой. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным издания, 4 августа один из жильцов дома на улице Бебеля увидел тело погибшего мужчины и попросил в чате местных жителей встретить скорую помощь.

Позже стало известно, что в квартире на втором этаже муж зарезал женщину и свел счеты с жизнью. В это время рядом спал их пятимесячный младенец. Сейчас он находится в больнице.

Соседи рассказали, что ранее не замечали конфликтов в этой семье.

