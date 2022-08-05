В Адыгее пройдет слет талантливой молодежи

В Адыгее с 12 по 14 августа состоится межрегиональный слет талантливой молодежи «Фишт»

С 12 по 14 августа у подножия горы Фишт в Адыгее пройдет межрегиональный слет талантливой молодежи, который соберет более 300 участников. Об этом написал глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

Отмечается, что мероприятие состоится после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. Помимо лучших студентов Адыгеи участие в молодежном форуме также примут делегации Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края.

Кумпилов пообещал, что программа слета станет более «интересной и насыщенной, чем в предыдущие годы». Так, уже запланированы выступления творческих коллективов, презентации муниципалитетов и вузов республики, спортивные соревнования, туристические экскурсии, экологические и просветительские акции. Центральным событием станет встреча главы Адыгеи с участниками слета в формате диалога у общего костра.

По словам Кумпилова, «Фишт» — это уникальная возможность заявить о себе и заручиться поддержкой единомышленников. «Мы готовы помогать в реализации таких инициатив, чтобы каждый из ребят получал возможность максимально раскрыть свой потенциал», — добавил он.

Ранее в июле в Карачаево-Черкесской Республике прошел молодежный фестиваль современного и традиционного искусства «Не/деля». Для посетителей организовали выставку с более чем 60 работами современных художников, а также мастер-классы по росписи, флористике, киносъемке и дизайну одежды, и чтение лекций на темы живописи, литературы, музыки, архитектуры и фотографии.