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В Карачаево-Черкесии пройдет молодежный фестиваль искусства

В Карачаево-Черкессии с 23 по 30 июля пройдет молодежный фестиваль искусства «Не/деля»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Карачаево-Черкесской Республике состоится молодежный фестиваль современного и традиционного искусства «Не/деля». Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие пройдет с 23-го по 30 июля на курорте «Архыз». В нем примет участие молодежь из разных регионов Северного Кавказа. На фестивале будет организована выставка с более чем 60 работами современных художников. Также на нем пройдут мастер-классы по росписи, флористике, киносъемке и дизайну одежды, а также лекции на темы живописи, литературы, музыки, архитектуры и фотографии.

Также гостей «Не/дели» ждут экскурсии по «Архызу», вечерние киносмотры и концерт с участием музыкальных коллективов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее сообщалось, что в селе Крылово Пермского края прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Участниками праздника стали не только жители региона, но и туристы из Москвы.

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Евгений Шульгин
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