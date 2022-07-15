В Пермском крае прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек

В селе Крылово Пермского края 9 июля прошел фестиваль «Веселый коровяк»

В селе Крылово Пермского края в субботу, 9 июля, прошел фестиваль по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Ирину Чугаеву.

По ее словам, в 2022 году участниками праздника стали не только жители региона, но и туристы из Москвы, Орла, Челябинска, Ханты-Мансийска и Оренбурга. «Мы рады всем (в том числе представителям других регионов и стран), никогда не ограничивали число участников, у нас большое село», — добавила Чугаева.

Отмечается, что приуроченное к празднованию Дня Крылово мероприятие ежегодно проводится во вторую субботу июля с 2009 года. Победителем соревнования объявляется тот, чья брошенная лепешка улетит дальше.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в августе стартует всероссийский граффити-фестиваль «Вся Россия в моем городе». На мероприятии художники с разных городов страны, работающих в жанрах дизайн, леттеринг, живопись и мурал-арт, создадут единый арт-объект площадью около 500 квадратных метров.