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В Новосибирске пройдет всероссийский граффити-фестиваль

В Новосибирске планируют провести граффити-фестиваль «Вся Россия в моем городе» в августе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Всероссийский граффити-фестиваль «Вся Россия в моем городе» пройдет в августе в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС.

На фестивале создадут единый арт-объект площадью около 500 квадратных метров — он также станет новой достопримечательностью, приуроченной к званию Новосибирска «Новогодней столицы России — 2023». Мероприятие соберет художников с разных городов страны, работающих в жанрах дизайн, леттеринг, живопись и мурал-арт.

Отмечается, что проект «Вся Россия в моем городе» стал одним из победителей конкурса на получение гранта в размере 500 тысяч рублей среди социально ориентированных некоммерческих организаций Новосибирской области в 2022 году. Проведение фестиваля запланировали в течение августа.

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«Цель - создать благоприятную среду для творческой самореализации художников, а также показать начинающим художникам положительный пример самореализации в рамках граффити-искусства», — рассказала о фестивале заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

Ранее в июле сообщалось, что в рамках конкурса «Культурное наследие будущего», в Ижевске, Брянске, Комсомольске-на-Амуре и Архангельске появятся большие муралы, посвященные культурному достоянию России и регионов. При этом выбрать сюжеты будущих граффити могут все россияне — для этого нужно прислать свои творческие работы на тему культурного наследия будущего.

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Дарья Рыбак
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