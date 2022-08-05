Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США признали нежелание G20 изолировать Россию

Bloomberg заявил о нежелании половины стран G20 поддержать США в изолировании России
СюжетСанкции против России:

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Лишь половина стран из состава группы Большой двадцатки (G20) согласилась поддержать позицию США и ввести санкции против России, другая половина не согласна изолировать Россию от остального мира из-за специальной военной операции на Украине. Потерю поддержки США признали обозреватели агентства Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что нежелание поддерживать изоляцию России вызвано опасениями в том, что этот шаг негативно отразится на состоянии экономики этих стран. В агентстве отметили, что это значительно осложняет согласование глобальных инициатив, направленных на экономическое и политическое давление в отношении Москвы.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих указала на серьезную проблему при попытке изолировать Россию. По ее словам, она стала очевидна после того, как Индия резко увеличила импорт российских удобрений. Масих отметила, что Индия является не единственной страной, которая имеет тесные экономические связи с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ
Игрока АПЛ заподозрили в связях с мафией из-за желтой карточки
США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными
Россияне начали больше доверять Путину
Россия решила выслать болгарских дипломатов
В iPhone предсказали появление рекордной памяти
Российский стилист перечислила самые модные стрижки 2022 года
В России допустили ухудшение ситуации с урожаем зерна
В Британии впервые за год подешевело жилье
Москвичам запретили купаться в трех столичных водоемах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.