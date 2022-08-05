В США признали нежелание G20 изолировать Россию

Bloomberg заявил о нежелании половины стран G20 поддержать США в изолировании России

Лишь половина стран из состава группы Большой двадцатки (G20) согласилась поддержать позицию США и ввести санкции против России, другая половина не согласна изолировать Россию от остального мира из-за специальной военной операции на Украине. Потерю поддержки США признали обозреватели агентства Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что нежелание поддерживать изоляцию России вызвано опасениями в том, что этот шаг негативно отразится на состоянии экономики этих стран. В агентстве отметили, что это значительно осложняет согласование глобальных инициатив, направленных на экономическое и политическое давление в отношении Москвы.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих указала на серьезную проблему при попытке изолировать Россию. По ее словам, она стала очевидна после того, как Индия резко увеличила импорт российских удобрений. Масих отметила, что Индия является не единственной страной, которая имеет тесные экономические связи с Россией.