The Washington Post: импорт из России в Индию показал, что изолировать Москву сложно

Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих указала на серьезную проблему при попытке изолировать Россию. По ее словам, она стала очевидна после того, как Индия резко увеличила импорт российских удобрений.

Так, с апреля по июнь индийская сторона закупила у России рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений, а также нарастила поставки угля и подсолнечного масла. Всего Нью-Дели импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масих отметила, что Индия является не единственной страной, которая имеет тесные экономические связи с Россией. В поставках российских удобрений также нуждается Бразилия, которой они необходимы для урожая сои. А без надежных поставок из Москвы сельское хозяйство в этих странах пострадает от существенного спада.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и чувствует себя изгоем. По его словам, во время саммита министров иностранных дел государств G20 («Большой двадцатки») стороны показали «широкий консенсус» насчет того, что Россию нужно осудить за действия на Украине и якобы провокацию продовольственного кризиса в мире.