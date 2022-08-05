В финском городе будут ежедневно включать гимн Украины

В финском городе Лаппеенранта будут ежедневно включать украинский гимн

В финском городе Лаппеенранта будут ежедневно включить украинский гимн, сообщает агентство Yle. Таким образом муниципалитет, находящийся недалеко от российской границы, намерен продемонстрировать поддержку Киеву.

«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта», — заявил глава города Киммо Ярва.

Национальный гимн Украины будет звучать с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina ежедневно в 19:30 по местному времени. Кроме того, в городе будут поднимать украинский флаг на флагштоке перед мэрией и в порту.

Отмечается, что в соседнем городе Иматра гимн Украины начали включать с конца июля.

Ранее опрос показал, что более половины финнов выступают против присутствия в стране российских туристов. Согласно данным, среди тех, кто выступил за прекращение выдачи виз, большинство мужчины в возрасте 50–64 лет с высокими доходами.