Жители Финляндии выступили против выдачи туристических виз россиянам

YLE: 58 процентов финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам

Более половины финнов выступают против присутствия в стране российских туристов. Это следует из результатов опроса общественной телерадиовещательной корпорацией YLE, пишет ТАСС.

Так, 58 процентов жителей Финляндии положительно ответили на вопрос, должна ли скандинавская страна прекратить выдачу туристических виз россиянам. Еще 24 процента опрошенных не согласились с тезисом, 18 процентов респондентов не определились с ответом.

Отмечается, что опрос был проведен компанией Taloustutkimus по заказу YLE в начале августа, в нем участвовало около тысячи человек. Согласно данным, среди тех, кто выступил за прекращение выдачи виз, большинство — мужчины в возрасте 50-64 лет с высокими доходами.

Ранее в июле крупнейшие парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.