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Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Врач Байдена заявил, что президент США продолжает сдавать положительные тесты на COVID-19
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден продолжает сдавать положительные тесты на коронавирус, однако у него практически исчезли симптомы заболевания. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, пишет РИА Новости.

По его словам, Байден «продолжает чувствовать себя очень хорошо» и у него практически исчез кашель. «Его температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие по-прежнему остаются чистыми», — рассказал доктор.

Однако карантин из-за COVID обязывает Байдена продолжить самоизоляцию и исполнение обязанностей в удаленном формате.

Тем временем CNN отмечает, что состояние главы государства тревожит его супругу Джилл Байден. По данным телеканала, беспокойство первой леди США внушает не только борьба мужа с коронавирусом, но и его низкие политические рейтинги и критика оппонентов.

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Николай Чигасов
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