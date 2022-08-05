Байден снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден продолжает сдавать положительные тесты на коронавирус, однако у него практически исчезли симптомы заболевания. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, пишет РИА Новости.
По его словам, Байден «продолжает чувствовать себя очень хорошо» и у него практически исчез кашель. «Его температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень кислорода в крови остаются абсолютно нормальными. Его легкие по-прежнему остаются чистыми», — рассказал доктор.
Однако карантин из-за COVID обязывает Байдена продолжить самоизоляцию и исполнение обязанностей в удаленном формате.
Тем временем CNN отмечает, что состояние главы государства тревожит его супругу Джилл Байден. По данным телеканала, беспокойство первой леди США внушает не только борьба мужа с коронавирусом, но и его низкие политические рейтинги и критика оппонентов.