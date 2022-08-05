Парикмахеры перечислили трендовые окрашивания волос на осень 2022 года

Стилист Ларри Кинг: осенью 2022 года будут актуальны вишневые и пепельные оттенки

Редакторы модного портала Who What Wear совместно со звездными парикмахерами перечислили трендовые окрашивания волос на осень 2022 года. Данная подборка появилась на сайте издания.

По наблюдениям стилиста Ларри Кинга, клиенты все чаще просят покрасить их волосы в цвета, которые соответствуют времени года. Он считает, что по этой причине в грядущем сезоне будут актуальны розовые, вишневые, пепельные и карамельные оттенки.

Помимо них, в моде окажутся две разновидности блонда: мармеладный и твидовый. По словам основателя и креативного директора салона STIL Кристель Бэррон-Хофа, первый вариант обладает медными переливами, а второй — сочетает в себе холодные и теплые оттенки блонда.

Кроме того, в список попали техники окрашивания с эффектом глянцевого блеска. Как отмечает технический директор Wella в Великобритании и Ирландии Роберт Итон, подобные процедуры направлены на питание и восстановление поврежденных красителем волос. «Большой тенденцией в этом сезоне станут суперблестящие волосы», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, какие стрижки утратили свою актуальность в 2022 году. Редакторы модного журнала Grazia отнесли к данной категории маллет из-за его способности нарушить пропорции лица, а также градуированное каре. Также потеряла популярность прическа, предполагающая длинные волосы и густую челку. По мнению экспертов, подобная стрижка подчеркивает мимические морщины, визуально старит и лишает пряди объема.