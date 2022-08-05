Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Стало известно о продолжении распродажи IKEA в выходные

Источник ТАСС: IKEA продолжит онлайн-распродажу в выходные

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В ближайшие выходные дни с 6 по 7 августа шведско-нидерландская торговая сеть IKEA продолжит онлайн-распродажу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник.

В предыдущие две недели распродажу приостанавливали в выходные. «На этой неделе распродажа не прервется с наступлением выходных, сайт будет доступен в субботу и воскресенье», — заявил источник.

Компания также расширила список городов, куда осуществляется доставка товаров. На сайте IKEA говорится, что теперь их могут привезти в том числе в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск.

Распродажа бренда связана с окончательным его уходом с российского рынка. IKEA должна была начать онлайн-продажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. В итоге прием заявок был приостановлен.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Китае ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином
Банки назвали крепкий рубль головной болью
Заслуженная учительница русского языка 12 часов ждала помощи врачей и умерла
Россиянин Винник вывезен из Греции в США
Психолог назвала способ произвести впечатление на собеседника правильной позой
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
Кевин Спейси выплатит создателям «Карточного домика» 31 миллион долларов
Найдены девятиметровые окаменелые останки мозазавра
Покупатели нашли дешевую замену кофте Gucci за 47 тысяч рублей
Жара в Москве достигнет рекордных значений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.