На фестивале в Истре «Сыр! Пир! Мир!» пройдет конкурс «Лучший сыр России»

Губернатор Московской области вместе со школьниками посетил 7-й фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Губернатор Московской области вместе со школьниками посетил 7-й фестиваль «Сыр! Пир! Мир!», который открылся сегодня, 5 августа, в городском округе Истра. Мероприятие, ставшее визитной карточкой Подмосковья, продлится 3 дня — с 5 по 7 августа.

В рамках проекта Российского общества «Знание» Андрей Воробьев провел лекцию-экскурсию для ребят, том числе из ДНР, на тему развития сырной индустрии в Подмосковье. А также пообщался с фермерами и посетителями фестиваля.

«Мы всегда готовимся к этому фестивалю, в этом году ждем большое количество жителей Подмосковья и столицы — думаю, более 150 тысяч человек посетят. Приехало очень много фермеров — из 54 регионов. Они тоже готовятся, накапливают продукцию, потому что еще одно преимущество этого фестиваля — фермеры уезжают отсюда «пустыми», с хорошей выручкой, которую могут инвестировать дальше — в производство меда, сыра, животноводство, растеньеводство. На фестивале люди всё с удовольствием приобретают, — сказал Андрей Воробьев. — Наша задача – и концертную программу сделать, и организовать питание. Очень важна парковка, чтобы были все удобства для людей, потому что они часто приезжают с детьми. Положительные эмоции — то, что сегодня является главной оценкой».

«Сыр! Пир! Мир!» проходит при поддержке правительства Московской области. В этом году в нем принимают участие более 350 фермеров. Около половины из них — из Подмосковья. Кроме того, в фестивале участвуют 40 производителей сельскохозяйственной техники.

Андрей Воробьев вместе с детьми посетил ярмарку, сыроварню и зону фуд-корта, где проходит фестиваль плова. У школьников даже была возможность покормить теленка молоком. Для Марии и Родиона из Донецка, Софьи и Аделины из Истры — это были незабываемые впечатления.

Софья рассказала губернатору, что мечтает стать ветеринаром, Аделина очень любит физику и химию. Мария хочет быть парикмахером и заниматься всем, что связанно с бьюти-индустрией, а Родион мечтает стать пожарным.

На ярмарке в этом году установлено 6 шатров. Отдельное место на фестивале занимают сырные шатры, где представлены более 500 видов этого популярного продукта — мягкие, твердые, полутвердые, с плесенью, с добавками, овечьи, козьи. В субботу пройдет конкурс «Лучший сыр России» - более 100 экспертов выберут победителей в 13 категориях. В этом году им предстоит непростая задача, так как 200 участников подали на конкурс 1000 образцов сыра!

На фестивале работает и винный шатер, в котором собрана продукция ведущих производителей России — из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, а также Подмосковья. На фестиваль они привезли 20 тысяч бутылок. Здесь же можно попробовать устриц и улиток, выращенных на солнечногорской ферме «Улитки из солнечных холмов».

В этом году на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» впервые проходит мини-фестиваль плова. Свое умение по приготовлению этого знаменитого блюда демонстрируют представители разных культур. На фестивале работает пловная — здесь можно попробовать ташкентский и самаркандский плов, шах, сябзи, синджан-плов, кутабы, баранину с рисом на вертеле, азербайджанские сладости, национальный чай.

Посетители фестиваля также могут увидеть, как варили знаменитый Лотошинский сыр 2 века назад. Причем, в оригинальном котле. После революции он был отвезен в Европу, но благодаря усилиям идеолога и основателя фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» Олега Сироты казан возвращен на родину. Кстати, на гербе города Лотошино изображен сыр, а Александр Сергеевич Пушкин в одном из писем Наталье Гончаровой упоминал «прекрасный швейцарский сыр» из Лотошино.

