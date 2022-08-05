В России заявили о жесткой конкуренции за газ в мире

Аналитик ФНЭБ Юшков: проект «Сахалин-2» важен Японии в условиях жесткой конкуренции за газ

В мире сейчас идет жесткая конкуренция за газ, заявил в разговоре с Лентой.ру ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, поэтому Япония стремится остаться в проекте «Сахалин-2», который позволяет стране закупать газ по выгодной цене.

Опасения Японии

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда попросил компании Mitsui и Mitsubishi остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» даже при новых операторах. Как рассказал Хагиуда, на встрече с главой Mitsui он попросил «в положительном ключе» рассмотреть возможность продолжения участия компании в проекте. С такой же просьбой он обратится и к руководству Mitsubishi, встреча с которым состоится в ближайшее время.

Правительство их просит, потому что боится, что если Mitsui и Mitsubishi потеряют свои доли в проекте, то следующим шагом может быть разрыв контракта на поставку газа Игорь Юшков аналитик

«Сейчас по указу президента [России Владимира Путина] по замене компании-оператора новая компания берет на себя все обязательства "Сахалин Энерджи". Это означает, что коммерческие контракты, которые были на поставку газа в разные страны, остаются. Даже если Mitsui и Mitsubishi не будут участниками проекта, то все равно Япония будет получать тот газ, которые ранее получала», — заявил Юшков.

При этом аналитик отметил, что опасения Японии не бессмысленны. «Потому что непонятно, не будет ли последующего указа президента России, который как-то скорректирует или отменит контракты на поставку газа. Конечно, японцы этого и бояться», — добавил он.

Доля газа с проекта в Японии

Игорь Юшков сообщил, что доля импорта газа Японии с проекта «Сахалин-2» занимает всего 10 процентов. Однако даже при такой небольшой цифре участие японских компаний необходимо для Токио.

Попробуй найти эти 10 процентов где-нибудь на свободном рынке сейчас Игорь Юшков аналитик

«Сегодня дефицит вообще на всем глобальном рынке. Газа не хватает. Очень жесткая конкуренция за него. Поэтому на спотовых рынках газа очень мало. Если есть долгосрочный контракт, конечно, есть смысл за него держаться двумя руками», — считает аналитик.

Японские компании заходили в проект и заключили контракты в момент, когда проект только начинался, напомнил Юшков.

«Эти контракты позволяют Японии сейчас получать газ довольно дешево по сравнению с тем, что есть на мировом рынке. Я думаю, что поставки с Сахалина по ценам сейчас самые выгодные для Японии из всех имеющихся предложений на поставку СПГ. Поэтому они держатся за эти поставки», — заявил он.

Также аналитик отметил, что проект «Сахалин-2» является очень эффективным, поэтому японские компании держаться за долю в нем. «Он находится в субарктической зоне, где для сжижения нужно меньше энергии, чем в Катаре или в Австралии, там короткое транспортное плечо — в течение суток газ с Сахалина доставляется в Японию. Аренда танкеров занимает меньше времени и, соответственно, больше прибыль», — сказал Юшков.

Несамостоятельность компаний

Игорь Юшков убежден, что просьба японского правительства связана с тем, что компании этой страны опасаются принимать решения самостоятельно в нынешней геополитике. При этом он отметил, что заявление на участие в проекте, скорее всего, Япония уже подписала.

«Для того, чтобы остаться в проекте, просто надо написать заявление, что ты хочешь в нем остаться, хочешь получить аналогичную долю, которая у тебя была в "Сахалин Энерджи" в новой компании. И все. Просто одно заявление. Судя по срокам, я думаю, что они все это уже сделали», — заключил аналитик.

С момента публикации указа президента России прошел уже месяц, поэтому, я думаю, Сахалин уйдет из проекта, а японцы останутся Игорь Юшков аналитик

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.