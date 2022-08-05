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Япония попросила Mitsui и Mitsubishi остаться в «Сахалине-2»

Хагиуда попросил Mitsui и Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2» при новых операторах

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда попросил компании Mitsui и Mitsubishi остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» даже при новых операторах. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Хагиуда, на встрече главой Mitsui он попросил «в положительном ключе» рассмотреть возможность продолжения участия компании в проекте. С такой же просьбой он обратится и к руководству Mitsubishi, встреча с которым состоится в ближайшее время.

Ранее Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

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Марина Совина
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