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Япония заявила о сохранении интересов в проекте «Сахалин-2»

Министр экономики Японии Хагиуда заявил, что Токио сохранит интересы в проекте «Сахалин-2»
Коити Хагиуда

Коити Хагиуда. Фото: Yohei Osada/ Globallookpress.com

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее японские участники проекта «Сахалин-2» компании Mitsui и Mitsubishi заявили, что решили изучить постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

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Марина Совина
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