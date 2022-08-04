Японские участники «Сахалина-2» решили изучить решение России о новом операторе

Японские участники проекта «Сахалин-2» компании Mitsui и Mitsubishi заявили, что решили изучить постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим обсуждать [этот вопрос] с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии и партнеров, и будем реагировать соответствующим образом», — отметили в Mitsui.

В Mitsubishi пояснили, что продолжат изучать детали проекта и примут решения о дальнейших действиях после консультаций.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.