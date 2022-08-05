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Израиль уничтожил лидера «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля уничтожила одного из лидеров «Исламского джихада» в ходе операции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции «Рассвет» уничтожила одного из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) Тайсира Джабари. Последствия удара авиации попали на видео, предоставленное агентству Reuters.

Сообщается, что представители группировки подтвердили гибель командира. В ходе ударов ЦАХАЛ также был убит еще один человек, 15 ранены.

О начале масштабной операции против исламских экстремистов стало известно 5 августа. «ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад"», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Дмитрий Сотак
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