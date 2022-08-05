Появились подробности удара Израиля по сектору Газа

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что армия Израиля проводит операцию «Рассвет» в секторе Газа

Армия Израиля проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА Новости.

«ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад"», — говорится в сообщении военных.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа.

16 июля пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что с территории сектора Газа были выпущены две ракеты, одна из них была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО).