Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Появились подробности удара Израиля по сектору Газа

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что армия Израиля проводит операцию «Рассвет» в секторе Газа

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Армия Израиля проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА Новости.

«ЦАХАЛ разрешает опубликовать название операции: "Рассвет", которая проводится против террористических целей палестинской группировки "Исламский джихад"», — говорится в сообщении военных.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа.

16 июля пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что с территории сектора Газа были выпущены две ракеты, одна из них была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Главу Херсонской области госпитализировали и ввели в медикаментозную кому
Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих
В Британии оценили последствия отставки Папы Римского
Для омовения москвичей привезли воду из реки Ганг
Стилисты раскрыли способы носить летние вещи осенью
Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка
Европа согласовала план экономии газа
Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России
На Украине бывшие руководители МВД пойдут под суд за поставку гранат из России
Появились подробности удара Израиля по сектору Газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.