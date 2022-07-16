Израильские ПВО перехватили ракету из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о перехвате средствами ПВО ракеты, выпущенной из сектра Газа

Армия Израиля сообщила, что две ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них была перехвачена израильскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Террористы в Газе выпустили две ракеты в направлении израильских граждан​​​. Одна из ракет была перехвачена противовоздушной обороной IDF (Армии обороны Израиля — прим. «Ленты.ру».)», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

В мае 2021 года с новой силой обострился конфликт сил Израиля и Палестины в секторе Газа. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел израильской территории. В общей сложности они выпустили более четырех тысяч ракет. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. Взаимные обстрелы продолжались 11 дней.

В декабре 2021 года сообщалось, что Израиль атаковал сирийскую провинцию Латакия, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии около со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.