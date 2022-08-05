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Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по группировке «Исламский джихад» в секторе Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильские военные нанесли удары по целям в секторе Газа, которые представляют собой объекты группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщают представители Армии обороны Израиля в официальном Twitter-аккаунте.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа. В [приграничных с сектором Газа районах] тылу Израиля объявлено особое положение», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее армейская пресс-служба сообщала, что в середине июля этого года с территории сектора Газа были выпущены две ракеты, одна из них была перехвачена средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Дмитрий Сотак
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