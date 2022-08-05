Китай начал тоннами скупать товары с Камчатки

ТПП: поставки лосося с Камчатки в Китай взлетели в девять раз, никеля — в пять

Значительное увеличение объемов экспорта с Камчатки в Китай зафиксировано с начала года, рассказали «Коммерсанту» в Торгово-промышленной палате (ТПП) Камчатского края.

Например, поставки лосося взлетели в девять раз, а никеля — в пять раз. С января по май было вывезено 120 214 тысяч тонн товаров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался в 2,7 раза. В денежном выражении было вывезено товаров на 167,5 миллиона долларов (рост — в 1,9 раза).

В основном Китай покупает рыбопродукцию, рыбную муку, никелевый концентрат и топливо. Президент региональной ТПП Дмитрий Коростелев рассказал и о трудностях с поставками: есть случаи приостановления либо прекращения приема коммерческими банками КНР платежей российских импортеров.

«Кроме того, возникают задержки при осуществлении переводов. При совершении сделок нередко фиксируется заключение контрактов в китайских юанях, а также случаи, когда китайские контрагенты по контрактам просят стопроцентную предоплату»,— отметил он.

При этом с начала спецоперации на Украине ряд стран, в том числе Китай, резко сократили поставки товаров в Россию. В случае КНР падение составило 23 процента.