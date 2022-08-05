Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китай резко сократил поставки товаров в Россию

ЕЦБ: Китай сократил поставки в Россию на 23% с февраля

Фото: China Daily / Reuters

С начала российской спецоперации на Украине ряд стран, в том числе Китай, резко сократили поставки товаров в страну. Соответствующую оценку приводит в новом выпуске экономического бюллетеня Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает «Коммерсантъ». Основной причиной спада регулятор назвал введенные в отношении России санкции.

Так, экспорт из США и стран зоны евро снизился на 85 и 45 процентов соответственно. В случае Китая падение составило 23 процента. В ЕЦБ объяснили сокращение экспорта уменьшением поставок в Россию товаров, необходимых для производства военной техники, таких как транспортные средства, базовые металлы, машины и оборудование.

ЕЦБ отобрал для анализа влияния санкций на поставки в Россию 59 стран — торговых партнеров Москвы, охватывающих 86 процентов российского импорта. По оценке организации, пакет санкций, введенных в марте 2022 года, привел к тому, что по сравнению с февралем поставки в Россию из стран, одобривших ограничения, были на 20 процентных пунктов ниже, чем из тех, которые решили санкции не вводить. Регулятор оценивает сокращение поставок в Россию из-за санкций на 15 процентов.

Также в бюллетене содержится оценка российского экспорта. По данным ЕЦБ, объем поставок российской нефти по морю в начале июля восстановился до уровней, которые наблюдались до начала конфликта на Украине. Организация связывает такую ситуацию с высокими скидками на российскую нефть — дисконт на российскую марку Urals к сорту Brent доходит до 30 процентов.

В конце июня Россия стала поставлять по морю больше нефти в Китай и Индию — на нее приходится 11 и 14 процентов импорта топлива этими странами. До начала спецоперации показатели были значительно ниже, 6 и 2 процента соответственно. При этом поставки в США и Великобританию обнулились. За пять месяцев так же сильно снизились объемы поставляемого в Евросоюз российского газа. По оценкам ЕЦБ, экспорт составил 35 процентов от уровня 2021 года.

Материалы по теме:
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022
Аллах дает. В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
Аллах дает.В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
26 июля 2022

В настоящее время прокачка упала до минимума из-за ситуации с газопроводом «Северный поток». В рабочем состоянии на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей давление в трубе с российской стороны, находится только один из шести агрегатов. В результате суточная производительность станции составляет не больше 33 миллионов кубометров в сутки, в то время как ранее производительность составляла 167 миллионов кубометров в сутки.

Такое сокращение связано с выходом из строя турбин производства Siemens. «Газпром» отказывается забирать из Германии один отремонтированный агрегат, а также отдавать на обслуживание еще четыре. В компании требуют гарантий того, что оборудование исключат из санкций Евросоюза, Великобритании и Канады. В Германии пока не в состоянии понять, чего именно хочет российская сторона, поскольку санкции в отношении турбин не вводились.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Зеленского возмутил доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ
Игрока АПЛ заподозрили в связях с мафией из-за желтой карточки
США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными
Россияне начали больше доверять Путину
Россия решила выслать болгарских дипломатов
В iPhone предсказали появление рекордной памяти
Российский стилист перечислила самые модные стрижки 2022 года
В России допустили ухудшение ситуации с урожаем зерна
В Британии впервые за год подешевело жилье
Москвичам запретили купаться в трех столичных водоемах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.