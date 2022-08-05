Китай резко сократил поставки товаров в Россию

ЕЦБ: Китай сократил поставки в Россию на 23% с февраля

С начала российской спецоперации на Украине ряд стран, в том числе Китай, резко сократили поставки товаров в страну. Соответствующую оценку приводит в новом выпуске экономического бюллетеня Европейский центральный банк (ЕЦБ), сообщает «Коммерсантъ». Основной причиной спада регулятор назвал введенные в отношении России санкции.

Так, экспорт из США и стран зоны евро снизился на 85 и 45 процентов соответственно. В случае Китая падение составило 23 процента. В ЕЦБ объяснили сокращение экспорта уменьшением поставок в Россию товаров, необходимых для производства военной техники, таких как транспортные средства, базовые металлы, машины и оборудование.

ЕЦБ отобрал для анализа влияния санкций на поставки в Россию 59 стран — торговых партнеров Москвы, охватывающих 86 процентов российского импорта. По оценке организации, пакет санкций, введенных в марте 2022 года, привел к тому, что по сравнению с февралем поставки в Россию из стран, одобривших ограничения, были на 20 процентных пунктов ниже, чем из тех, которые решили санкции не вводить. Регулятор оценивает сокращение поставок в Россию из-за санкций на 15 процентов.

Также в бюллетене содержится оценка российского экспорта. По данным ЕЦБ, объем поставок российской нефти по морю в начале июля восстановился до уровней, которые наблюдались до начала конфликта на Украине. Организация связывает такую ситуацию с высокими скидками на российскую нефть — дисконт на российскую марку Urals к сорту Brent доходит до 30 процентов.

В конце июня Россия стала поставлять по морю больше нефти в Китай и Индию — на нее приходится 11 и 14 процентов импорта топлива этими странами. До начала спецоперации показатели были значительно ниже, 6 и 2 процента соответственно. При этом поставки в США и Великобританию обнулились. За пять месяцев так же сильно снизились объемы поставляемого в Евросоюз российского газа. По оценкам ЕЦБ, экспорт составил 35 процентов от уровня 2021 года.

В настоящее время прокачка упала до минимума из-за ситуации с газопроводом «Северный поток». В рабочем состоянии на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей давление в трубе с российской стороны, находится только один из шести агрегатов. В результате суточная производительность станции составляет не больше 33 миллионов кубометров в сутки, в то время как ранее производительность составляла 167 миллионов кубометров в сутки.

Такое сокращение связано с выходом из строя турбин производства Siemens. «Газпром» отказывается забирать из Германии один отремонтированный агрегат, а также отдавать на обслуживание еще четыре. В компании требуют гарантий того, что оборудование исключат из санкций Евросоюза, Великобритании и Канады. В Германии пока не в состоянии понять, чего именно хочет российская сторона, поскольку санкции в отношении турбин не вводились.