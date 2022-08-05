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Украинского телеведущего обвинили в госизмене за посты в Telegram

Украинского телеведущего Юрия Кота обвинили в госизмене за пророссийские посты в Telegram

Скриншот: Telegram-канал «Юрий Кот - Быть добру!»

Бывшего украинского телеведущего Юрия Кота обвинили в госизмене за пророссийские высказывания и посты в мессенджере Telegram. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что уголовное дело о госизмене в отношении журналиста возбудили 17 мая. В частности, журналиста обвиняют в том, что он размещает в своем Telegram-канале «искаженную информацию относительно исторических и политических фактов и распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев».

«Установлено, что Кот Ю. В. поддерживает руководство РФ относительно начала военных действий в Украине. В частности, в своих выступлениях на видеозаписях в сети интернет, СМИ поддерживал политику РФ и имеет пророссийские взгляды», — говорится в сообщении. Следствие также обратило внимание на то, что в 2014 году Кот переехал в Россию, где начал работать в государственном информагентстве «Россия сегодня» и «News Front».

Кот родился в 1976 году в украинском Житомире. Работал внештатным корреспондентом на «Новом канале», а затем прошел кастинг на должность диктора телеканала «Интер». Зимой 2014 года был ведущим киевского митинга «Антимайдана», затем переехал в Россию, где стал выпускающим редактором интернет-издания «Украина.ру». С января 2015 года сотрудничал с информационным агентством «News Front». В 2016 году вел программу «Добрый вечер, Киев!» на телеканале «Царьград ТВ».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск внештатного автора РИА Новости Тимофея Сергейцева и журналиста Sputnik Армена Гаспаряна. Журналистов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

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Денис Савосин
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