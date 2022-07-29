Киев объявил в международный розыск журналистов РИА Новости и Sputnik

СБУ объявила журналистов РИА Новости и Sputnik Сергейцева и Гаспаряна в розыск

Внештатный автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев и журналист Sputnik Армен Гаспарян объявлены в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Дехтяренко.

«Следователи Службы безопасности собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к ответственности: автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, политтехнолога и автора антиукраинских публикаций Тимофея Сергейцева», — говорится в заявлении СБУ.

Отмечается, что СБУ объявила Сергейцева и Гаспаряна в международный розыск. По мнению ведомства, после этого они «стали невъездными в цивилизованные страны мира». Дехтяренко подчеркнул, что журналисты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

22 июля Басманный суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности). До этого сообщалось, что МВД России объявило Гордона в розыск из-за уголовного дела по ряду статей, возбужденного в его отношении ранее.