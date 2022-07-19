Украинского журналиста Гордона объявили в розыск

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона за фейки о ВС РФ

МВД России объявило в розыск украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов). Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

Указано, что Гордона разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, украинский журналист разыскивается за фейки о российской армии.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура проверит книги Гордона на предмет русофобии. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Занко.

В апреле Росфинмониторинг внес журналиста в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Перед этим, в марте, Следственный комитет России возбудил против Гордона уголовное дело по трем статьям. Представители ведомства рассказали, что журналист в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан России по национальному и языковому признаку. Также уточнялось, что он распространял заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих.