Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Гордона

Депутат Госдумы Занко сообщила, что Генпрокуратура проверит книги журналиста Гордона

Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в список террористов и экстремистов) на предмет русофобии в них. Об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Занко в Telegram.

«Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом. А это значит, что все магазины должны будут изъять книги с продажи», — рассказала она.

Также депутат предложила создать в России механизм запрета продажи книг авторов с русофобскими взглядами. «Это может быть отдельный реестр по аналогии с федеральным списком экстремистских материалов, который ведет Минюст», — уточнила она.

О том, что Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги Гордона, писали РИА Новости 27 апреля. Как объяснила депутат, к ней обратились граждане, которые были возмущены тем, что книги украинского журналиста, который публикует фейки о действиях Вооруженных сил России (ВС РФ), продаются в России. Она заявила, что его произведения не должны распространяться на территории страны.

6 апреля Росфинмониторинг внес Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

21 марта Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении журналиста. В ведомстве пояснили, что Гордон в эфире украинского телеканала призывал к развязыванию против России агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению россиян по национальному и языковому признаку. Также уточнялось, что он распространял заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ.