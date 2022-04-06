Украинского журналиста Гордона внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Гордона в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что Гордон был включен в российский реестр террористов и экстремистов в среду, 6 апреля.

Также в список внесли украинского журналиста Фахрудина Шарафмала.

21 марта сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Гордона. Представители СК рассказали, что журналист в эфире украинского телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан России по национальному и языковому признаку. Также уточнялось, что он распространял заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих.

17 марта стало известно о том, что СК возбудил уголовное дело против Шарафмала. По данным следствия, журналист в эфире украинского телеканала призывал украинцев к совершению массовых убийств россиян. Также он процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Позднее Шарафмал извинился за свои высказывания.