В России заочно арестовали украинского журналиста Гордона

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о российской армии

Басманный суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона (внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности), который ранее был объявлен в розыск в России. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Отмечается, что журналиста обвиняют в распространении фейков о российской армии, возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны. «Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия (...) сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», — сказали в суде.

19 июля сообщалось, что МВД России объявило Гордона в розыск. Позже стало известно, что журналиста разыскивают из-за уголовного дела по ряду статей, возбужденного в его отношении ранее.

В апреле Росфинмониторинг внес Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил против журналиста уголовное дело по трем статьям. В ведомстве заявили, что Гордон в эфире телеканала призывал к вооруженному нападению на Россию, развязыванию агрессивной войны с применением ядерного оружия и уничтожению граждан России по национальному и языковому признаку. Помимо того, в СКР сообщили, что журналист распространял ложную информацию о действиях российских военнослужащих.